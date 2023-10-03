'Canım Kardeşim'in çocuk yıldızı Kahraman Kıral'ın son hali ortaya çıktı
1973 yapımı Canım Kardeşim filminde Tarık Akan ve Halit Akçatepe ile başrolleri paylaşan ve milyonları ağlatan başarılı ismin son hali gündem oldu.
Oyuncuları arasında Tarık Akan, Halit Akçatepe gibi isimlerin yer aldığı Canım Kardeşim unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Yıllara meydan okuyan filmin çocuk yıldızına Kahraman Kıral hayat veriyordu. Kahraman Kıral’ın son halini görenler adeta tanıyamadı.
Başrollerinde Kemal Sunal, Adile Naşit, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Adile Naşit gibi usta isimlerin yer aldığı dizinin genç yıldızı, başarılı oyunculuğuyla adını geniş kitlelere duyurdu.
1973 yılında çekilen filmde 9 yaşında olan Kahraman Kıral, milyonları ağlatan sahnelerle hafızalara kazındı.
İlkokul dönemi boyunca 15 filmde rol alan çocuk yıldız Yansız Adam, Şaşkın Damat, Erkekler Ağlamaz, Ben Doğarken Ölmüşüm ve Gelin gibi yapımlarda ekran karşısına geçti.