Canan Karatay'ın gençlik hali ortaya çıktı: Mankenlere taş çıkarmış!
Sağlıklı beslenme ile ilgil yaptığı çarpıcı çıkışlarla bilinen tanınan Prof. Dr. Canan Karatay’ın 57 yıl önce çekilmiş bir fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu.
Prof. Dr. Canan Karatay, geçen yıl katıldığı bir televizyon programında, gençlik yıllarına ait fotoğraflarını izleyicilerle paylaşmıştı. Karatay, bu fotoğrafların 1964 yılında çekildiğini ve o zaman İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okuduğunu söylemişti. Karatay, fotoğraflarda çok mutlu göründüğünü de belirtmişti.
Prof. Dr. Canan Karatay’ın gençlik fotoğrafları, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Karatay’ın hayranları, fotoğrafları beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
Bazı kullanıcılar, Karatay’ın bakışlarının hiç değişmediğini ve o zaman da aynı karizmayı taşıdığını ifade etti. Bazıları ise Karatay’ın yaşlanmaya meydan okuduğunu ve hala çok güzel göründüğünü dile getirdi.
CANAN KARATAY KİMDİR?
Canan Karatay, 1943 yılında Elazığ’da doğan, kalp hastalıkları alanında uzmanlaşmış ve sağlıklı beslenme konusunda kitaplar yazmış bir doktordur. Karatay, Türkiye’de ve yurtdışında birçok ilke imza atmış, kardiyoloji alanında önemli çalışmalar yapmıştır.
Eğitim ve akademik kariyeri
Karatay, 1961 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’ni, 1967 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. 1972 yılında aynı üniversitenin Tedavi Kliniği’nde iç hastalıkları uzmanı oldu. İngiliz hükümeti bursu ile Liverpool Regional Cardiac Center’da kardiyoloji eğitimi aldı. 1974-1976 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniği’nde baş asistan olarak görev yaptı.
Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi
Karatay, Türkiye’de bir kardiyolog olarak (cerrahi yardım almaksızın) bir ilki gerçekleştirdi. Kalıcı ve geçici kalp pili implantasyonu tekniğini başarıyla uyguladı. Koroner Yoğun Bakım’da ‘Vena Subklavya Ponksiyon’ tekniğini yerleştirdi.
Dünyada ilk kalp nakli yapan ekibin parçası oldu
Karatay, 1976-1978 yılları arasında Güney Afrika Cape Town Üniversitesi Groote Schuur Hastanesi’nde çalıştı. Burada, dünyada ilk kez kalp nakli ameliyatını gerçekleştirmiş olan Christian Barnarnd’ın ekibinin bir parçası oldu. Doçentlik tezini kalp nakli yapılmış hastalar üzerinde yaptı. 1979 yılında doçent unvanını aldı.
Koroner anjiyografi tekniğini Türkiye’ye getirdi
Karatay, İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nde, Cape Town’da eğitimini görmüş olduğu (şu anda ülkemizde yaygın bir şekilde uygulanmakta olan) ‘femoral arter’ yolu kullanılarak yapılan koroner anjiyografi tekniğini (Judgkin tekniği) yine ilk kez ülkemizde uyguladı ve bu uygulamayı ülkemize yerleştirdi. 1987-1995 yılları arasında State University of New York Health Science’de kalp hastalıkları alanlarında araştırmalar yaptı.