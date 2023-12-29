Çağla Şıkel'den ayrılık sonrası ilk açıklama
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, 1 yıldır aşk yaşadığı avukat Nail Gönenli ile ayrıldıklarını doğruladı.
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Bir süredir mutlu bir beraberlikleri olan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli çifti evlilik yolunda hızla ilerliyordu.
Aşıklar son olarak Çağla Şıkel'in annesi Asuman Şıkel'in doğum gününde bir araya gelmişti. Çağla Şıkel çocukları, sevgilisi ve aile bireyleriyle yaptıkları kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
İkili kısa bir süre önce ayrıldı. Çağla Şıkel, ayrılık sonrası ilk kez açıklama yaptı.
Manken Çağla Şıkel, önceki gün kız arkadaşlarıyla birlikte Etiler'de bir mekanda görüntülendi. 3 saat mekanda kalan Şıkel, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bir yıldır aşk yaşadığı avukat Nail Gönenli ile geçtiğimiz günlerde ayrılan Şıkel, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı:
"Evet arkadaşlar ayrıldık, söylentiler doğru. Ortak aldığımız bir karardı. Öyle gerekti."
Şıkel, yeni bir ilişkiye de hazır olmadığını söyledi.