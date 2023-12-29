Çağla Şıkel'den ayrılık sonrası ilk açıklama

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, 1 yıldır aşk yaşadığı avukat Nail Gönenli ile ayrıldıklarını doğruladı.

Çağla Şıkel
Çağla Şıkel'den ayrılık sonrası ilk açıklama - Resim: 1

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu. Bir süredir mutlu bir beraberlikleri olan Çağla Şıkel ile Nail Gönenli çifti evlilik yolunda hızla ilerliyordu.

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Çağla Şıkel'den ayrılık sonrası ilk açıklama - Resim: 2

Aşıklar son olarak Çağla Şıkel'in annesi Asuman Şıkel'in doğum gününde bir araya gelmişti. Çağla Şıkel çocukları, sevgilisi ve aile bireyleriyle yaptıkları kutlamadan kareleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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Çağla Şıkel'den ayrılık sonrası ilk açıklama - Resim: 3

İkili kısa bir süre önce ayrıldı. Çağla Şıkel, ayrılık sonrası ilk kez açıklama yaptı.

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Çağla Şıkel'den ayrılık sonrası ilk açıklama - Resim: 4

Manken Çağla Şıkel, önceki gün kız arkadaşlarıyla birlikte Etiler'de bir mekanda görüntülendi. 3 saat mekanda kalan Şıkel, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Çağla Şıkel'den ayrılık sonrası ilk açıklama - Resim: 5

Bir yıldır aşk yaşadığı avukat Nail Gönenli ile geçtiğimiz günlerde ayrılan Şıkel, konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı:

"Evet arkadaşlar ayrıldık, söylentiler doğru. Ortak aldığımız bir karardı. Öyle gerekti."

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Çağla Şıkel'den ayrılık sonrası ilk açıklama - Resim: 6

Şıkel, yeni bir ilişkiye de hazır olmadığını söyledi.

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