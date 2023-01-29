Çağla Şıkel mutluluğu ünlü avukatta buldu: İlk kez görüntülendiler
Uzun yıllardır hayatında kimse olmayan Çağla Şıkel'in aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozduğu konuşuluyordu. Özel hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Şıkel, dün akşam yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi.
2008-2015 yılları arasında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalan 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, uzun zamandır hayatına kimseyi almıyordu.
Adı birçok isimle anılan Şıkel'in son olarak avukat Nail Gönenli aşk yaşadığı iddia edildi.
Dün akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda arkadaşının doğum gününü kutlayan Çağla Şıkel, yeni aşkıyla görüntülendi.
Oldukça keyifli olduğu görülen 44 yaşındaki Şıkel, bir ara elini Gönenli'nin omzuna koydu.