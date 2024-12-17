Çağatay Ulusoy'un Gizlediği Sevgilisi Ortaya Çıktı! Ciddilermiş...
Magazin dünyası bu haberi konuşuyor! Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora'dan aşk bombası
Başrolünü oynayacağı Eşref Rüya dizisine hazırlanan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, kalbini Kübra dizisindeki partneri Aslıhan Malbora'ya kaptırdı. İkilinin ciddi düşündüğü gelen bilgiler arasında.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çağatay Ulusoy şu günlerde Uluç Bayraktar’ın yöneteceği yeni dizisi Eşref Rüya’ya hazırlanıyor. Kanal D’de ekrana gelecek dizide bugün akşam üstü Demet Özdemir’le başrolü paylaşması kesinleşen Ulusoy’un özel hayatında da hareketli günler yaşanıyor.
Başarılı oyuncunun kalbini Kübra dizisindeki partneri Aslıhan Malbora’ya kaptırdığı öğrenildi.
Henüz çok yeni başlayan ilişkiyi taraflar şimdilik gözlerden uzak yaşıyor. Hem Çağatay Ulusoy hem de Aslıhan Malbora uzun süren ilişkilerini bitirmişti.