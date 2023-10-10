Çağatay Ulusoy'un bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı

KIVANÇ TATLITUĞ'U GERİDE BIRAKTI

Geçmişte Netflix'in anlaşma yaptığı ilk Türk star olarak fark yaratan, yurt dışı satışı en çok olan oyuncuların başında da gelen Çağatay Ulusoy bölüm başına aldığı ücretle de rekor kırdı.