Çağatay Ulusoy'un bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı

Dijital platformlarda yayınlanan birçok projede yer aldıktan sonra FOX TV'de yayınlanacak olan Gaddar dizisiyle anlaşan Çağatay Ulusoy, bölüm başına 2 milyon TL kazanacak.

Çağatay Ulusoy
Çağatay Ulusoy'un bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı - Resim: 1

2 yıldır dijital platformlarda yayınlanan Terzi, Kübra ve Centilmen projelerinde yer alan yakışıklı oyuncu, FOX TV'de yayınlanacak olan Gaddar dizisiyle televizyona dönüyor.

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Çağatay Ulusoy'un bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı - Resim: 2

Ulusoy, Centilmen dizisinden bölüm başı 2 milyon TL alacak.

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Çağatay Ulusoy'un bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı - Resim: 3

KIVANÇ TATLITUĞ'U GERİDE BIRAKTI

Geçmişte Netflix'in anlaşma yaptığı ilk Türk star olarak fark yaratan, yurt dışı satışı en çok olan oyuncuların başında da gelen Çağatay Ulusoy bölüm başına aldığı ücretle de rekor kırdı.

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Çağatay Ulusoy'un bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı - Resim: 4

Ünlü oyuncu şimdiye kadar bölüm başına alınan en yüksek ücrete imza attı. Başarılı oyuncunun eline bölüm başına 2 milyonu aşan bir ücret geçecek.

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Çağatay Ulusoy'un bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı - Resim: 5

Böylece Çağatay Ulusoy, Aile'yle 1,5 milyona anlaşan Kıvanç Tatlutuğ'u aldığı ücrette geçmiş oldu.

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Çağatay Ulusoy'un bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı - Resim: 6

GADDAR'DA LEVENT ROLÜNÜ OYNAYACAK

Son olarak yakın dostu Mert Alaş'ın jean markasının Fransa'da düzenlenen davetine katılan ve havalimanında görüntülenen oyuncu, Ay Yapım'ın merakla beklenen yeni dizisi Gaddar'da Levent rolünü canlandıracak.

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Çağatay Ulusoy'un bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı - Resim: 7

Hazırlıkları süren diziyi Hürer Ebeoğlu yazıyor.

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Çağatay Ulusoy'un bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı - Resim: 8

Sinan Öztürk'ün yöneteceği dizinin başrol kadın yıldızı Aydan'a kimin hayat vereceği ise henüz belli değil.

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Çağatay Ulusoy'un bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı - Resim: 9

Dizinin netleşen oyuncuları arasında Fatih Berk Şahin var.

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Çağatay Ulusoy'un bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı - Resim: 10
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Çağatay Ulusoy'un bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı - Resim: 11
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Çağatay Ulusoy'un bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı - Resim: 12
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