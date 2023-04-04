Burnunda bantla kameranın karşısına geçti: "Bunu benden duyun..."
Hugh Jackman, hayranlarını korkuttu. "Bunu benden duyun istedim" diyerek burnunun üzerine yapıştırılan bir bantla kamera karşısına geçen Avustralyalı oyuncu, iki kere biyopsi yaptırdığını ve cilt kanseri olabileceğini açıkladı
'X-Men', 'Logan' ve 'The Wolverine' filmlerinin yıldızı Hugh Jackman, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Burnunun üzerine yapıştırılan bir bantla kamera karşısına geçen Hugh Jackman, "Bu haberi benden duyun istedim" ifadelerini kullandığı videosunu sosyal medya hesabından yayınladı.
Hugh Jackman, "Beni sokakta böyle görebilirdiniz ya da birisi bu halde fotoğrafımı çekip paylaşabilirdi. Bense bunlar olmadan haberi benden duymanızı istedim" sözleriyle sağlık durumunu hayranlarına kendisi açıklamak istedi.
İki kez biyopsi yaptırdığını ve burnunun etrafından parça alınıp tektik yapıldığını aktaran Hugh Jackman, doktorunun bunun 'bazal hücreli karsinom' olmasından şüphelendiğini açıkladı.
* Bazal hücreli karsinom, cilt kanserinin en yaygın şekilde rastlanan türü olarak biliniyor. BHK olarak kısaltılan hastalık deride bulunan eski hücrelerin ölmesiyle onların yerine yenilerini üreten, bazal hücre olarak adlandırılan hücre tipinde başlayan kanser türü. BHK farklı şekillerde olabilmekle birlikte sıklıkla ciltte hafif şeffaf bir yumru olarak belirir. Hugh Jackman’ın burnundaki bantla çekilen fotoğrafının sorumlusu olduğu düşünülen bu cilt kanseri türü.
Burnunda ortaya çıkan bu kanser belirtisi oluşumlardan parçalar alınan ve bu parçalar biyopsi için incelemeye yollanan Hugh Jackman, hayranlarına cilt kanserine yakalanmış olabileceğini duyurdu, hastalıkla ilgili bilgiler verdi ve herkese bu hastalıkla ilgili uyarılarda bulundu.