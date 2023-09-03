Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil evlendi: Törene mutluluk gözyaşları damga vurdu
Ünü televizyon sunucusu ve oyuncu Burcu Esmersoy, İtalya-Puglia’da Nazım Akmandil ile evlendi. Esmersoy, tören esnasında duygularına hakim olamayarak mutluluk gözyaşları döktü.
Nazım Akmandil ve Burcu Esmersoy çifti, iki yıllık birlikteliklerinin ardından evlilik kararı almıştı. Üç kez düğün yapmayı planlayan çiftin ilk düğünü İtalya'da gerçekleşti. Güzel sunucu, nikâh töreni için sade bir gelinlik tercih etti.
Esmersoy, yaşadığı duygusal dakikalarla da gündem oldu.
Nikahtan önce birbirini ilk defa gelinlik ve damatlıla gören çift duygusal anlar yaşadı.
Heyecandan ve mutluluktan gözyaşlarını tutamayan Burcu Esmersoy'a Nazım Akmandil de eşlik etti.