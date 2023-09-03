Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil evlendi: Törene mutluluk gözyaşları damga vurdu

Ünü televizyon sunucusu ve oyuncu Burcu Esmersoy, İtalya-Puglia’da Nazım Akmandil ile evlendi. Esmersoy, tören esnasında duygularına hakim olamayarak mutluluk gözyaşları döktü.

Burcu Esmersoy
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Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil evlendi: Törene mutluluk gözyaşları damga vurdu - Resim: 1

Nazım Akmandil ve Burcu Esmersoy çifti, iki yıllık birlikteliklerinin ardından evlilik kararı almıştı. Üç kez düğün yapmayı planlayan çiftin ilk düğünü İtalya'da gerçekleşti. Güzel sunucu, nikâh töreni için sade bir gelinlik tercih etti.

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Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil evlendi: Törene mutluluk gözyaşları damga vurdu - Resim: 2

Esmersoy, yaşadığı duygusal dakikalarla da gündem oldu.

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Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil evlendi: Törene mutluluk gözyaşları damga vurdu - Resim: 3

Nikahtan önce birbirini ilk defa gelinlik ve damatlıla gören çift duygusal anlar yaşadı.

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Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil evlendi: Törene mutluluk gözyaşları damga vurdu - Resim: 4

Heyecandan ve mutluluktan gözyaşlarını tutamayan Burcu Esmersoy'a Nazım Akmandil de eşlik etti.

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