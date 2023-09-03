Burcu Esmersoy ile Nazım Akmandil evlendi: Törene mutluluk gözyaşları damga vurdu

Nazım Akmandil ve Burcu Esmersoy çifti, iki yıllık birlikteliklerinin ardından evlilik kararı almıştı. Üç kez düğün yapmayı planlayan çiftin ilk düğünü İtalya'da gerçekleşti. Güzel sunucu, nikâh töreni için sade bir gelinlik tercih etti.