Burcu Biricik'in yeni mesleği şaşırttı

Son olarak Camdaki Kız dizisinde Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan gibi isimlerle başrol oynayan Burcu Biricik’in yeni mesleğini duyanlar çok şaşırdı.

Burcu Biricik
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Burcu Biricik'in yeni mesleği şaşırttı - Resim: 1

Kırmızı Oda, Hayat Şarkısı, Kuzgun gibi dizilerde rol alan Burcu Biricik en son Camdaki Kız dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Dizideki performansı ile beğeni toplayan Biricik, Nalan karakterine hayat verdi.

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Burcu Biricik'in yeni mesleği şaşırttı - Resim: 2

Sevilen yapımın final yapmasının ardından dinlenen Biricik'in ticarete atıldığı ortaya çıktı.

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Burcu Biricik'in yeni mesleği şaşırttı - Resim: 3

Snob Magazin'in haberine göre ünlü isim Ayvalık'ta butik otel açacak.

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Burcu Biricik'in yeni mesleği şaşırttı - Resim: 4

Eşi Emre Yetkin ile beraber iki yıldır çalışan güzel oyuncu tadilatın sonuna geldi.

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Burcu Biricik'in yeni mesleği şaşırttı - Resim: 5

Biricik, 5-6 odalı olan butik otelini özel konsept olarak hazırladı.

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Burcu Biricik'in yeni mesleği şaşırttı - Resim: 6

Orman konseptli odalar yaptıran çift, iki yıl önce eski Rum evini satın almış.

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Burcu Biricik'in yeni mesleği şaşırttı - Resim: 7

Burcu Biricik'in otel ile aynı caddede ise evinin olduğu iddia edildi.

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Burcu Biricik'in yeni mesleği şaşırttı - Resim: 8
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Burcu Biricik'in yeni mesleği şaşırttı - Resim: 9
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Burcu Biricik'in yeni mesleği şaşırttı - Resim: 10
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Burcu Biricik'in yeni mesleği şaşırttı - Resim: 11
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Burcu Biricik'in yeni mesleği şaşırttı - Resim: 12
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