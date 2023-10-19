Burcu Biricik'in yeni mesleği şaşırttı
Son olarak Camdaki Kız dizisinde Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan gibi isimlerle başrol oynayan Burcu Biricik’in yeni mesleğini duyanlar çok şaşırdı.
Kırmızı Oda, Hayat Şarkısı, Kuzgun gibi dizilerde rol alan Burcu Biricik en son Camdaki Kız dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Dizideki performansı ile beğeni toplayan Biricik, Nalan karakterine hayat verdi.
Sevilen yapımın final yapmasının ardından dinlenen Biricik'in ticarete atıldığı ortaya çıktı.
Snob Magazin'in haberine göre ünlü isim Ayvalık'ta butik otel açacak.
Eşi Emre Yetkin ile beraber iki yıldır çalışan güzel oyuncu tadilatın sonuna geldi.
Biricik, 5-6 odalı olan butik otelini özel konsept olarak hazırladı.
Orman konseptli odalar yaptıran çift, iki yıl önce eski Rum evini satın almış.
Burcu Biricik'in otel ile aynı caddede ise evinin olduğu iddia edildi.