Bülent Parlak'ın evli rol arkadaşıyla yasak aşk görüntüleri ortaya çıktı!

Bülent Emrah Parlak, önceki gece oyuncu Aziz İnan'la boşanma aşamasındaki rol arkadaşı Elit Andaç Çam ile öpüşürken görüntülendi. Sabaha kadar eğlenen ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

Son Güncelleme:
Bülent Parlak'ın evli rol arkadaşıyla yasak aşk görüntüleri ortaya çıktı! - Resim: 1

Başarılı oyuncu Bülent Emrah Parlak ile Leyla ile Mecnun Değil oyunundaki evli rol arkadaşı Elit Andaç Çam ile Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi.

1 10
Bülent Parlak'ın evli rol arkadaşıyla yasak aşk görüntüleri ortaya çıktı! - Resim: 2

Oyuncu eşi Aziz İnan ile boşanma aşamasında olan Çam'dan henüz bir açıklama gelmedi.

2 10
Bülent Parlak'ın evli rol arkadaşıyla yasak aşk görüntüleri ortaya çıktı! - Resim: 3

Habertürk'te yer alan habere göre, Asmalımescit'teki bir mekanda sabaha kadar eğlenen Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam, daha sonra Beyoğlu sokaklarında romantik anlar yaşadı.

3 10
Bülent Parlak'ın evli rol arkadaşıyla yasak aşk görüntüleri ortaya çıktı! - Resim: 4

Sokak aralarında el ele tutuşan ikili, dakikalarca öpüşürken kameralara yakalandı.

4 10
Bülent Parlak'ın evli rol arkadaşıyla yasak aşk görüntüleri ortaya çıktı! - Resim: 5

Sokak aralarında sarmaş dolaş görüntülenen ikili, daha sonra evlerine gitti. Bülent Emrah Parlak ile aynı tiyatro oyununda rol alan ve meslektaşı Aziz İnan ile evli olan Elit Andaç Çam'ın ağustos ayında eşiyle evlerini ayırdığı ve boşanma aşamasında olduğu ileri sürüldü.

5 10
Bülent Parlak'ın evli rol arkadaşıyla yasak aşk görüntüleri ortaya çıktı! - Resim: 6

Instagram hesabından eşiyle fotoğraflarını silmeyen Çam ve Parlak'tan henüz bir açıklama gelmedi.

6 10
Bülent Parlak'ın evli rol arkadaşıyla yasak aşk görüntüleri ortaya çıktı! - Resim: 7
7 10
Bülent Parlak'ın evli rol arkadaşıyla yasak aşk görüntüleri ortaya çıktı! - Resim: 8
8 10
Bülent Parlak'ın evli rol arkadaşıyla yasak aşk görüntüleri ortaya çıktı! - Resim: 9
9 10
Bülent Parlak'ın evli rol arkadaşıyla yasak aşk görüntüleri ortaya çıktı! - Resim: 10
10 10