Bülent Parlak'ın evli rol arkadaşıyla yasak aşk görüntüleri ortaya çıktı!

Sokak aralarında sarmaş dolaş görüntülenen ikili, daha sonra evlerine gitti. Bülent Emrah Parlak ile aynı tiyatro oyununda rol alan ve meslektaşı Aziz İnan ile evli olan Elit Andaç Çam'ın ağustos ayında eşiyle evlerini ayırdığı ve boşanma aşamasında olduğu ileri sürüldü.