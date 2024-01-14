Bülent Ersoy: Zeki Müren bana olan kıskançlığından öldü
Sanatçı Bülent Ersoy, Zeki Müren'in kıskanç biri olduğunu söyleyerek, "Bana olan kıskançlığından öldü" dedi.
Sanatçı Bülent Ersoy, Zeki Müren'in kendisini kıskandığını ve çalışanlarına karşı acımasız olduğunu söyledi.
"Hiç kimse bilmez bunu" diye sözlerine başlayan Bülent Ersoy; şöyle konuştu:
"Müzeyyen Senar bana ‘Benim yerimi alacaksın’ derdi. Zeki Müren de bunu duyunca ‘Allah’ım bu Japon’un canına al’ demiş benim için. O bana ‘Japon Çiçeği’ derdi.
Çalışanlarına eski televizyonunu vermiş, sonra da ‘Siz bunu benden çaldınız’ diye şikâyetçi olmuş. Bütün çalışanları falakaya çekmişler. Zeki Müren acımasız bir insandı. Bana olan kıskançlığından öldü.”
Ersoy'un bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
Zeki Müren’in kuzeni Özlem Güner ise iddialara kayıtsız kalmayarak Ersoy’a tepki gösterdi:
“Böyle bir efsanenin ardından konuşulanlar son derece üzücü." diyen Güner, "Biz dayımla bu ismi (Bülent Ersoy) hiç konuşmazdık. Zeki Müren kimseyi kıskanmazdı. Öyle büyük bir çınardan nemalanmak isteyenler hep olacaktır. Başka türlü gündeme gelemeyenler onun adını kullanarak gündeme gelmeye çalışıyor." açıklamasında bulundu.
(Kaynak:NTV)