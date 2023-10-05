Buket Aydın girdiği yeni sektörü Instagram'dan duyurdu
Sunucu Buket Aydın, yeni bir sektöre adım attı. Aydın, ‘Buket Aydın Beauty’ markası ile bir güzellik merkezi açtığını duyurdu.
Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Buket Aydın, yıllar içindeki değişimiyle de konuşulan isimler arasında. 38 yaşındaki spiker, şimdi yeni bir sektöre adım attı.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Buket Aydın, İstanbul Üsküdar’da Buket Aydın Beauty adını taşıyan bir güzellik merkezi açtı.
Haberi sosyal medya hesabından duyuran sunucu, yaptığı bir paylaşımda, aldığı tebrik kartını paylaşarak ‘Gözyaşım pıt’ notunu düştü.
İşte o paylaşım…
SON AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Buket Aydın, yıllar içindeki değişiminden bahsederken "Bebek kordonundan alınan kanla elde edilen bir kök hücre var. Bu yüze enjekte ediliyor. Ben de yaptıracağım. Bu uygulama yurt dışında ve Türkiye'de çok popüler" demiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.