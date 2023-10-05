Buket Aydın girdiği yeni sektörü Instagram'dan duyurdu

Sunucu Buket Aydın, yeni bir sektöre adım attı. Aydın, ‘Buket Aydın Beauty’ markası ile bir güzellik merkezi açtığını duyurdu.

Buket Aydın
Buket Aydın girdiği yeni sektörü Instagram'dan duyurdu - Resim: 1

Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Buket Aydın, yıllar içindeki değişimiyle de konuşulan isimler arasında. 38 yaşındaki spiker, şimdi yeni bir sektöre adım attı.

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Buket Aydın girdiği yeni sektörü Instagram'dan duyurdu - Resim: 2

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Buket Aydın, İstanbul Üsküdar’da Buket Aydın Beauty adını taşıyan bir güzellik merkezi açtı.

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Buket Aydın girdiği yeni sektörü Instagram'dan duyurdu - Resim: 3

Haberi sosyal medya hesabından duyuran sunucu, yaptığı bir paylaşımda, aldığı tebrik kartını paylaşarak ‘Gözyaşım pıt’ notunu düştü.

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Buket Aydın girdiği yeni sektörü Instagram'dan duyurdu - Resim: 4

İşte o paylaşım…

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Buket Aydın girdiği yeni sektörü Instagram'dan duyurdu - Resim: 5

SON AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Buket Aydın, yıllar içindeki değişiminden bahsederken "Bebek kordonundan alınan kanla elde edilen bir kök hücre var. Bu yüze enjekte ediliyor. Ben de yaptıracağım. Bu uygulama yurt dışında ve Türkiye'de çok popüler" demiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

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Buket Aydın girdiği yeni sektörü Instagram'dan duyurdu - Resim: 6
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