Buket Aydın girdiği yeni sektörü Instagram'dan duyurdu

SON AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Buket Aydın, yıllar içindeki değişiminden bahsederken "Bebek kordonundan alınan kanla elde edilen bir kök hücre var. Bu yüze enjekte ediliyor. Ben de yaptıracağım. Bu uygulama yurt dışında ve Türkiye'de çok popüler" demiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.