'Boşanmıyoruz' demişlerdi: Arzum Onan'ın mahkemeye boşanma dilekçesi verdiği ortaya çıktı
Geçtiğimiz haftalarda Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinin boşanacağı haberleri magazin gündemine damga vurmuştu. Aslantuğ ve Onan sosyal medya hesaplarından iddiaları yalanlamıştı ancak çift boşanıyor. Boşanma tarihleri ortaya çıkan çiftin ayrılık nedeni de belli oldu.
Geçtiğimiz haftalarda Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ çiftinin boşanacağı haberleri magazin gündemine damga vurmuştu. Aslantuğ ve Onan sosyal medya hesaplarından iddiaları yalanlamıştı ancak çift boşanıyor. Boşanma tarihleri ortaya çıkan çiftin ayrılık nedeni de belli oldu. İşte herkesin gıptayla izlediği çiftin ayrılık nedeni...
27 yıl önce nikah masasına oturan ve bu evlilikten bir oğulları olan Mehmet Aslantuğ ile Arzum Onan'ın boşanacakları haberleri çıkmış, çift ise iddiaları yalanlamıştı.
"İLİŞKİMİZ BİR YORGUNLUKTAN GEÇİYOR"
Arzum Onan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Daha depremin yaralarını saramamışken, ülkece acılı ve zor günlerden geçerken, Mehmet son derece saygın bir mücadele sürecinde üstelik seçime sadece 15 gün kalmışken; hakkımızda çıkan habere yönelik cevap vermek zorunda olmak son derece üzücü!
30 yıla yakın zamandır sevdiğim adamın; değil 'psikolojik şiddet' , her daim yanımda olan ve beni destekleyen kişiliği bu türden dedikodulara malzeme olmayı asla hak etmez. Zamanla her ilişkinin yaşadığı/yaşayabileceği bir yorgunluktan geçiyor olmak; asla birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve ailemizin durduğu yeri değiştirmez." demişti.