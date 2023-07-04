Boşanmanın eşiğinden döndüler: Sosyetik çiftin 18 maddelik evlilik sözleşmesi ortaya çıktı, aldatırsa...
Sosyetenin tanınmış isimlerinden Elif Inci Aras, geçtiğimiz aylarda 12 yıllık eşi Baran Aras'tan boşanmak için mahkemeye başvurmuştu. Elif İnci Aras'ın eşini affetmesi ve boşanma dilekçesini geri çekmesiyle birlikte detaylar da ortaya çıktı.
Sosyetenin ünlü çifti Baran-Elif İnci Aras ile ilgili geçtiğimiz ay yeni bir gelişme yaşanmıştı. Elif İnci Aras, 12 yıllık eşi Baran Aras'tan boşanmak için mahkemeye başvurmuştu.
Sabah yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında "O zaman boşanmakta kararlı olduğunu söyleyen Elif Hanım'ın eşini affettiğini ve boşanma dilekçesini geri çektiğini öğrendim" dedi. Cankurt, şöyle devam etti:
"Evliliklerini kurtarmalarına sevindim. Mutlulukları parmakla gösterilirken Elif Hanım'ın boşanmak için mahkemeye başvurması aklıma 'üçüncü şahsı' getirmişti.
Artık sebep neydi bilmiyorum ama bildiğim; Elif Hanım'ın evlilik sözleşmesi ile ikna olduğu.