Boşanıyorlar! Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan sessizliğini bozdu, ilk açıklama geldi

Türkücü Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan boşanıyor. Boşanma iddialarını doğrulayan Arzu Doğan konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Nihat Doğan
Boşanıyorlar! Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan sessizliğini bozdu, ilk açıklama geldi - Resim: 1

İran vatandaşı da olan Arzu Doğan, boşanma haberleriyle ilgili hem Farsça hem de Türkçe açıklama yaptı.

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Boşanıyorlar! Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan sessizliğini bozdu, ilk açıklama geldi - Resim: 2

Doğan, boşanma iddialarının doğru olduğunu söyledi.

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Boşanıyorlar! Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan sessizliğini bozdu, ilk açıklama geldi - Resim: 3

Amin Badikan isimli bir oğulları olan çift, yollarını ayırdıklarını ifade etti.

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Boşanıyorlar! Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan sessizliğini bozdu, ilk açıklama geldi - Resim: 4

Arzu Doğan şu açıklamayı yaptı:

"Merhaba arkadaşlar, bugün çıkan haberler ile ilgili olarak açıklama yapmak zorunda kaldım..."

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Boşanıyorlar! Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan sessizliğini bozdu, ilk açıklama geldi - Resim: 5

"Evet doğru biz Nihat Doğan ile boşanıyoruz. Ve nedeni hakkında açıklama yapmak istemiyorum..."

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Boşanıyorlar! Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan sessizliğini bozdu, ilk açıklama geldi - Resim: 6

"Aramızdaki hikaye sonlandı herkesin yolu açık olsun." dedi.

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Boşanıyorlar! Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan sessizliğini bozdu, ilk açıklama geldi - Resim: 7

Nihat Doğan ise boşanma ile ilgili sessizliğini koruyor.

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Boşanıyorlar! Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan sessizliğini bozdu, ilk açıklama geldi - Resim: 8

İşte o açıklama...

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