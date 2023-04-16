Boşanırken ortaya çıktı! Ünlü futbolcunun mal varlığı bulunamadı
Mart ayında hakkında tecavüz soruşturması açılan PSG'nin yıldızı Achraf Hakimi'ye eşi Hiba Abouk, boşanma davası açmıştı. Hakimi'den mal varlığının yarısını talep eden Abouk, büyük şok yaşadı. Dünyaca ünlü futbolcunun kendi üzerine kayıtlı hiçbir şey bulunmadığı ortaya çıktı.
Paris Saint-Germain'de forma giyen Achraf Hakimi'ye mart ayında tecavüz soruşturması açılmış ve eşi Hiba Abouk bunun üzerine boşanma davası açmıştı.
Hakimi'den mal varlığının yarısını isteyen Abouk, ortaya çıkan gerçekle büyük şok yaşadı.
Eşi Hiba Abouk tarafıdan mal varlığının yarısı istenen dünyaca ünlü futbolcunun üzerine kayıtlı hiçbir şey bulunamadı.
Hakimi'nin tüm mal varlığını annesinin üzerine yaptığı ortaya çıktı.