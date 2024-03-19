Boğaz manzaralı evi gündemde: Gökçe Bahadır'ın ödediği kira dudak uçuklattı
Ömer dizisinin ünlü oyuncusu Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı evi dillerden düşmüyor. Başarılı oyuncunun, evi için aylık 270 bin lira kira ödediği öne sürüldü.
Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı evi gündem oldu.
Başarılı oyuncunun, evi için aylık 270 bin lira kira ödediği iddia edildi.
Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy geçtiğimiz yaz gözlerden uzak yaptıkları tatille gündeme gelmişti.
Birçok ünlü ismin aksine lüks otel veya teknede tatil yapmak yerine gözlerden uzak kafasını dinleyen Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Bodrum'da mütevazı bir kulübede görüntülenmişti.
Ömer dizisinin yıldızı Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Etiler sırtlarındaki Boğaz manzaralı evi konuşuluyor. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; çift, daireyi 270 bin liraya kiraladı.
Gökçe Bahadır'ın evinde daha önce Galatasaray'ın eski yıldızı ünlü futbolcu Juan Mata, aylık 5 bin euro'ya oturuyormuş. Gökçe Bahadır- Emir Ersoy çiftinin Bodrum'da tadilatı yeni biten villaları da dillerde.
Ünlü ismin, İstanbul'da olmadığı dönemde eşiyle yeni aldığı evinde yaşayacağı öğrenildi.
Oyuncunun, kazandığı parayı gayrimenkule yatırdığı söyleniyor.