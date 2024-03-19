Boğaz manzaralı evi gündemde: Gökçe Bahadır'ın ödediği kira dudak uçuklattı

Ömer dizisinin ünlü oyuncusu Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı evi dillerden düşmüyor. Başarılı oyuncunun, evi için aylık 270 bin lira kira ödediği öne sürüldü.

Gökçe Bahadır
Boğaz manzaralı evi gündemde: Gökçe Bahadır'ın ödediği kira dudak uçuklattı - Resim: 1

Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın boğaz manzaralı evi gündem oldu.

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Boğaz manzaralı evi gündemde: Gökçe Bahadır'ın ödediği kira dudak uçuklattı - Resim: 2

Başarılı oyuncunun, evi için aylık 270 bin lira kira ödediği iddia edildi.

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Boğaz manzaralı evi gündemde: Gökçe Bahadır'ın ödediği kira dudak uçuklattı - Resim: 3

Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy geçtiğimiz yaz gözlerden uzak yaptıkları tatille gündeme gelmişti.

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Boğaz manzaralı evi gündemde: Gökçe Bahadır'ın ödediği kira dudak uçuklattı - Resim: 4

Birçok ünlü ismin aksine lüks otel veya teknede tatil yapmak yerine gözlerden uzak kafasını dinleyen Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Bodrum'da mütevazı bir kulübede görüntülenmişti.

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Boğaz manzaralı evi gündemde: Gökçe Bahadır'ın ödediği kira dudak uçuklattı - Resim: 5

Ömer dizisinin yıldızı Gökçe Bahadır ile müzisyen eşi Emir Ersoy, Etiler sırtlarındaki Boğaz manzaralı evi konuşuluyor. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; çift, daireyi 270 bin liraya kiraladı.

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Boğaz manzaralı evi gündemde: Gökçe Bahadır'ın ödediği kira dudak uçuklattı - Resim: 6

Gökçe Bahadır'ın evinde daha önce Galatasaray'ın eski yıldızı ünlü futbolcu Juan Mata, aylık 5 bin euro'ya oturuyormuş. Gökçe Bahadır- Emir Ersoy çiftinin Bodrum'da tadilatı yeni biten villaları da dillerde.

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Boğaz manzaralı evi gündemde: Gökçe Bahadır'ın ödediği kira dudak uçuklattı - Resim: 7

Ünlü ismin, İstanbul'da olmadığı dönemde eşiyle yeni aldığı evinde yaşayacağı öğrenildi.

Oyuncunun, kazandığı parayı gayrimenkule yatırdığı söyleniyor.

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