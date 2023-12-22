Birce Akalay'dan 'omuzdan öpücük' açıklaması
Oyuncu Birce Akalay, gündem olan görüntüler üzerine yeni bir açıklama yaptı.
Muhabirlerin "TV sektöründe kimseye güvenememe durumu var. Sizin başınıza böyle bir durum geldi mi? Kimseye güvenememe durumunu yaşıyor musunuz?" sorusuna Akalay "Hayatın her yerinde böyle, bizim sektöre özel bir şey değil ama ben çok rastlamadım. Benim dünyamda başıma böyle bir şey gelmedi ama kişi kendi bilir herkesi, benim yolum sevgi. Gerçi bazen coşup coşup evde kendime kızıyorum ama dediğim gibi kimseye o gözle bakamıyorum ve direniyorum" diyerek cevap verdi.
Geçtiğimiz günlerde 'Kuş Uçuşu' dizisinin yemeğinde bir araya gelen Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol arasındaki diyalog dikkat çekmişti.
Akalay'ın 'O birazcık normalin dışında bir adam olduğu için genel olarak çok bulunmuyor' sözleri karşısında utanan Çelikkol, partnerini omzundan öperek teşekkür etmişti.
Birce Akalay, basın mensuplarının çok konuşulan görüntüleri hatırlatması üzerine şu yanıtı verdi:
"Ne garip ya, bizim doğalımız o. Siz arkadaşınıza temas etmez misiniz? Bizimki kardeşlik" karşılığını verdi.