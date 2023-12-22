Birce Akalay'dan 'omuzdan öpücük' açıklaması

Muhabirlerin "TV sektöründe kimseye güvenememe durumu var. Sizin başınıza böyle bir durum geldi mi? Kimseye güvenememe durumunu yaşıyor musunuz?" sorusuna Akalay "Hayatın her yerinde böyle, bizim sektöre özel bir şey değil ama ben çok rastlamadım. Benim dünyamda başıma böyle bir şey gelmedi ama kişi kendi bilir herkesi, benim yolum sevgi. Gerçi bazen coşup coşup evde kendime kızıyorum ama dediğim gibi kimseye o gözle bakamıyorum ve direniyorum" diyerek cevap verdi.