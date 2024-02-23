Birce Akalay yeni bir aşka yelken açtı: 14 Şubat'ta el ele film izlediler

Birce Akalay, meslektaşı Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açtı.

Birce Akalay
Birce Akalay yeni bir aşka yelken açtı: 14 Şubat'ta el ele film izlediler - Resim: 1

Oyuncu Birce Akalay, aşkı meslektaşı Hakan Kurtaş'ta buldu. İkili, gözlerden uzak aşk yaşamaya başladı.

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Birce Akalay yeni bir aşka yelken açtı: 14 Şubat'ta el ele film izlediler - Resim: 2

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın birlikteliğinin ortaya çıkmasının nedeni ise, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birlikte Beyoğlu'ndaki bir sinemada izlemeye gittikleri filmle ortaya çıktı.

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Birce Akalay yeni bir aşka yelken açtı: 14 Şubat'ta el ele film izlediler - Resim: 3

Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, Oscar'a aday olan 'Zavallılar' filmini el ele izledi.

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Birce Akalay yeni bir aşka yelken açtı: 14 Şubat'ta el ele film izlediler - Resim: 4

Oyuncu çiftin, sosyal medya hesaplarından da birbirlerinin fotoğraflarına kalp emojisiyle yorum yapmaları da dikkatlerden kaçmadı.

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Birce Akalay yeni bir aşka yelken açtı: 14 Şubat'ta el ele film izlediler - Resim: 5
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