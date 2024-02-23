Birce Akalay yeni bir aşka yelken açtı: 14 Şubat'ta el ele film izlediler
Birce Akalay, meslektaşı Hakan Kurtaş ile yeni bir aşka yelken açtı.
Oyuncu Birce Akalay, aşkı meslektaşı Hakan Kurtaş'ta buldu. İkili, gözlerden uzak aşk yaşamaya başladı.
Birce Akalay ile Hakan Kurtaş'ın birlikteliğinin ortaya çıkmasının nedeni ise, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birlikte Beyoğlu'ndaki bir sinemada izlemeye gittikleri filmle ortaya çıktı.
Birce Akalay ile Hakan Kurtaş, Oscar'a aday olan 'Zavallılar' filmini el ele izledi.
Oyuncu çiftin, sosyal medya hesaplarından da birbirlerinin fotoğraflarına kalp emojisiyle yorum yapmaları da dikkatlerden kaçmadı.