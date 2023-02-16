Bir filminde aynı sahne çekilmiş: Kemal Sunal'ın inşaat firması anısı sosyal medyada gündem oldu
Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük deprem felaketlerinin ardından inşaat firmalarının ve yapılan binaların güvenilirliği tartışılırken Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan merhum sanatçı Kemal Sunal'ın yıllar önce yaşadığı bir olay tekrar gündeme geldi.
Kahramanmaraş'ta yaşanan büyük felaketle birlikte inşaat firmalarının ve yapılan binaların güvenilirliği tartışılırken Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan merhum sanatçı Kemal Sunal'ın yıllar önce yaşadığı bir olay tekrar gündeme geldi.
Usta sanatçı Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde aramızdan ayrılmıştı. 7'den 70'e herkesin hayranlığını kazanan duayen oyuncunun yaşadığı bir olayı anlatan eşi Gül Sunal, sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Gül Sunal'ın anlattığı o olay…
"Kemal'e Antalya'dan bir inşaat firması reklam yüzü olmasını ve karşılığında yapacakları evlerden bir tanesini kendisine hediye edeceklerini teklif etti.
Kemal Sunal bunu reddetti. Neden kabul etmedin, ne güzel Antalya'da evimiz olurdu gibi bir cümle kurdum.