Bir dönemin çocuk yıldızı Sezercik hapse girdi, annesi itiraf etti: 'Benim yüzümden'

Bana 'Abla benim 300 bin liram var, 20 bin TL'yi 3 aylık senet yapsam olur mu?' dedi. Ben de kabul ettim. Tapuya gittiğimizde çeki istedim o da 'ne acele ediyorsun arabada' dedi. Adapazarı'nda bankaya gittiğimizde 200 bin TL verdi. Yan sokakta olan şoförüme de evi sattığımız doktorun arkadaşı 6 aylık bir senet vermişler. Şoförüm bana 'senedin 3 aylık değil 6 aylık' dediğinde de almasını söyledim. Senedin günü gelince bankaya gittik ve bozdurmak istediğimizde de karşılıksız olduğunu öğrendik" dedi.