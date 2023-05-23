Bir dönem evli olduklarına inanamayacağınız ünlü çiftler

CEM YILMAZ- AHU YAĞTU

Ünlü komedyen Cem Yılmaz güzeller güzeli manken Ahu Yağtu ile 2012 yılında nikah masasına oturdu. Evlenme kararları ile eleştiren yakıştırmayan çok olmuştu ki çiftin evliliği de çok uzun soluklu olmadı. Yılmaz'ın bu evlilikten Kemal adında bir evladı var.