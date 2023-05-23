Bir dönem evli olduklarına inanamayacağınız ünlü çiftler
Sanat ve televizyon dünyasından tanıdığımız birbirinden ünlü isimler bir dönem gönüllerini kimlere kaptırdı. Kimisi rol arkadaşına aşık oldu, kimisi dönemin en popüler ismine. Büyük aşk ile başlayıp hüsran ile biten o evlilikler ise magazin gündemini epey meşgul etti.
Rol aldıkları diziler, çıkardıkları şarkılar ile ekranların gözde isimleri haline gelen ünlü isimlerin bir dönem kimle evli olduğunu görünce epey şaşıracaksınız. Başladıkları ilişki ve evlilikleri ile magazin gündemine bomba gibi düşen o çiftler sonra hep yollarını ayırdı. Peki hangi ünlü çiftin aşkları kısa sürdü? İşte evliliklerini tek kalemde bitiren ünlü çiftler...
ZUHAL OLCAY- HALUK BİLGİNER
Usta şarkıcı ve oyuncu Zuhal Olcay, bir dönem Haluk Bilginer’le ile hayatını birleştirerek 12 yıl evli kaldılar. Ünlü çift 2004 yılında yollarını ayırdı. Belki de Olcay'ın aşk şarkılarının altında yatan yaşadığı büyük aşktır.
YEŞİM SALKIM- İLKER İNANOĞLU
Ünlüler dünyasının en çok evlenenleri arasında yer alan Yeşim Salkım'ın hayatını birleştirdiği kişiler arasında tanınan ve şaşırtan isimlerden İlker İnanoğlu.
CEM YILMAZ- AHU YAĞTU
Ünlü komedyen Cem Yılmaz güzeller güzeli manken Ahu Yağtu ile 2012 yılında nikah masasına oturdu. Evlenme kararları ile eleştiren yakıştırmayan çok olmuştu ki çiftin evliliği de çok uzun soluklu olmadı. Yılmaz'ın bu evlilikten Kemal adında bir evladı var.