Bir devir sona eriyor: Yasak Elma'nın final fragmanı yayımlandı
Fox TV'nin en çok izlenen dizisi Yasak Elma'da sona gelindi. 178. bölümde final yapacağı açıklanan reyting rekortmeni dizisinin final fragmanı yayımlandı.
En uzun soluklu yapımlar arasında yer alan Yasak Elma, her hafta pazartesi günü yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. 5 sezonu geride bırakan başarılı yapım, önümüzdeki hafta final yaparak ekranlara veda edecek.
Kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Nesrin Cavadzade, Berk Atan, Talat Bulut, Barış Kılıç ve Melisa Doğu gibi isimlerin bulunduğu dizi, geniş bir izleyici kitlesine sahip.
Eda Ece, geçtiğimiz haftalarda dizinin final yapacağını ve tadında bırakmak istediklerini söylemişti.
Yayınlanan final fragmanında Ender ve Yıldız'ın ilk tanışma anından son hallerine kadarki bölüm gösteriliyor.