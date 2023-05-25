Bir devir sona eriyor: Yasak Elma'nın final fragmanı yayımlandı

Fox TV'nin en çok izlenen dizisi Yasak Elma'da sona gelindi. 178. bölümde final yapacağı açıklanan reyting rekortmeni dizisinin final fragmanı yayımlandı.

Bir devir sona eriyor: Yasak Elma'nın final fragmanı yayımlandı - Resim: 1

En uzun soluklu yapımlar arasında yer alan Yasak Elma, her hafta pazartesi günü yeni bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. 5 sezonu geride bırakan başarılı yapım, önümüzdeki hafta final yaparak ekranlara veda edecek.

1 9
Bir devir sona eriyor: Yasak Elma'nın final fragmanı yayımlandı - Resim: 2

Kadrosunda Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Nesrin Cavadzade, Berk Atan, Talat Bulut, Barış Kılıç ve Melisa Doğu gibi isimlerin bulunduğu dizi, geniş bir izleyici kitlesine sahip.

2 9
Bir devir sona eriyor: Yasak Elma'nın final fragmanı yayımlandı - Resim: 3

Eda Ece, geçtiğimiz haftalarda dizinin final yapacağını ve tadında bırakmak istediklerini söylemişti.

3 9
Bir devir sona eriyor: Yasak Elma'nın final fragmanı yayımlandı - Resim: 4

Yayınlanan final fragmanında Ender ve Yıldız'ın ilk tanışma anından son hallerine kadarki bölüm gösteriliyor.

4 9