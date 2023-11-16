Bihter'in galası yapıldı: Farah Zeynep Abdullah'ın eleştiri yağan kıyafetinin fiyatı şoke etti
Bihter galasında başrol oyuncularının kıyafetleri dikkat çekti. Kombiniyle sosyal medya kullanıcılarının diline fena düşen Farah Zeynep Abdullah'ın elbisesinin fiyatı da şoke etti.
Halit Ziya Uşaklıgil'in ölümsüz eseri Aşk-ı Memnu romanı, televizyon ekranlarının ardından, Bihter filmi ile seyirciyle buluşacak...
Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Hande Ataizi gibi isimlerin yer aldığı Bihter filminin galası da yapıldı.
Bihter galasında Farah Zeynep Abdullah tarzıyla herkesin önüne geçti.
Farah Zeynep Abdullah'ın tüm sosyal medya kullanıcıları tarafından 'aşırı rüküş' bulunan elbisesinin fiyatı da şoke etti.
Abdullah'ın çok konuşulan bu elbisesinin fiyatı tam 124 bin 378 lira...
15 Kasım Çarşamba akşamı keyifli bir kokteyl davetinin ardından Bihter filminin özel gösterimi, Prime Video’dan Alptuğ Çopuroğlu’nun konuşmasıyla başladı. Film gösterimi sonrası gerçekleşen canlı müzik performansının yer aldığı after party ile devam eden geceye filmin oyuncularının yanı sıra ünlü oyuncular, müzisyenler, önde gelen medya mensupları ve influencerlar katıldı.
Yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper’in üstlendiği, senaryosunu Merve Göntem’in kaleme aldığı, Timur Savcı ve Cemal Okan’ın yapımcılığıyla TAFF Pictures imzalı, Halit Ziya Uşaklıgil’in unutulmaz Aşk-ı Memnu eserinin yeniden yorumu olan filmin güçlü kadrosunda Farah Zeynep Abdullah, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir, Nezaket Erden, Lorin Merhart, Mert Can Tekin, Mert İnce, Ebru Özkan ve Tilbe Saran’ın yer alıyor.