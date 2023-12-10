Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ'la sevişme sahnesi hakkında ilk kez konuştu
Yıllar sonra Netflix’te yayınlanan İstanbul İçin Son Çağrı filmiyle tekrar bir araya gelen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un, filmdeki sevişme sahneleri sosyal medyada gündem olmuştu. Beren Saat o sahneyle ilgili ilk kez konuştu.
Aşkı Memnu dizininin ardından yıllar sonra Netflix yapımı İstanbul İçin Son Çağrı filminde partner olan Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ’un sevişme sahneleri sosyal medyada gündem oldu.
Beren saat, gündem olan sahne hakkında Mirgün Cabas’a konuştu.
Aşk-ı Memnu dizisinde birçok yakınlaşma sahnesi çektiklerini belirten Saat, şunları söyledi:
“Bizim için dans sahnesi çekmekten çok farklı değil aslında. Yine bir mizansen düşünüyoruz ama yapamadığımız ne olabilir diye düşünüyoruz sadece. O yüzden o bizim için dans ettiğimiz sahneye hazırlanmaktan farklı bir şey değil."
"O yüzden de belki yönetmenimiz Gönenç için ‘Acaba nasıl olacak o gün?’ falan diye tedirgin olduğu bir şey ama bizim zaten çok provalı olduğumuz, birbirimizde de hiçbir rahatsızlığımızın olmadığı bir sahneydi. Ne bedensel olarak ne de duygusal olarak hiç birbirimizi rahatsız etmedik. O yüzden de o bizim için o gün hemen çekilebilecek bir sahneydi."