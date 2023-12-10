Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ'la sevişme sahnesi hakkında ilk kez konuştu

"O yüzden de belki yönetmenimiz Gönenç için ‘Acaba nasıl olacak o gün?’ falan diye tedirgin olduğu bir şey ama bizim zaten çok provalı olduğumuz, birbirimizde de hiçbir rahatsızlığımızın olmadığı bir sahneydi. Ne bedensel olarak ne de duygusal olarak hiç birbirimizi rahatsız etmedik. O yüzden de o bizim için o gün hemen çekilebilecek bir sahneydi."