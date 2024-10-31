Bengü ve Selim Selimoğlu Boşanıyor: 6 Yıllık Aşk Bitti

2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenen şarkıcı Bengü'nün bugün anlaşmalı olarak boşanacağı iddia edildi.

Kaynak: 2.Sayfa

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Bengü ve Selim Selimoğlu Boşanıyor: 6 Yıllık Aşk Bitti - Resim: 1

2. Sayfanın haberine göre, 2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenen şarkıcı Bengü'nün bugün anlaşmalı olarak boşanacağını iddia edildi. Altı yıllık evliliklerden iki çocuk sahibi olan çiftin, karşılıklı olarak sosyal medyada takip etmeyi bırakmalarına dikkat edildi.

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Bengü ve Selim Selimoğlu Boşanıyor: 6 Yıllık Aşk Bitti - Resim: 2

Tartışmalarla ilgili sık sık gündeme gelen çiftin, geçen yıl Selim Selimoğlu'nun kumar borçları nedeniyle zor günler yaşadığı iddia edilmişti.

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Bengü ve Selim Selimoğlu Boşanıyor: 6 Yıllık Aşk Bitti - Resim: 3

Daha önce de sahnede gözyaşlarına hakim olamayan Bengü, bu olayın ardından “Boşanıyor” söylentileriyle karşılaşmış, ancak bu iddiaları “Bir kadın mutluluktan ağlayamaz mı?” yalanlamıştı.

Çiftin boşanma süreciyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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