Bengü ve Selim Selimoğlu Boşanıyor: 6 Yıllık Aşk Bitti
2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenen şarkıcı Bengü'nün bugün anlaşmalı olarak boşanacağı iddia edildi.
Kaynak: 2.Sayfa
2. Sayfanın haberine göre, 2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenen şarkıcı Bengü'nün bugün anlaşmalı olarak boşanacağını iddia edildi. Altı yıllık evliliklerden iki çocuk sahibi olan çiftin, karşılıklı olarak sosyal medyada takip etmeyi bırakmalarına dikkat edildi.
Tartışmalarla ilgili sık sık gündeme gelen çiftin, geçen yıl Selim Selimoğlu'nun kumar borçları nedeniyle zor günler yaşadığı iddia edilmişti.
Daha önce de sahnede gözyaşlarına hakim olamayan Bengü, bu olayın ardından “Boşanıyor” söylentileriyle karşılaşmış, ancak bu iddiaları “Bir kadın mutluluktan ağlayamaz mı?” yalanlamıştı.
Çiftin boşanma süreciyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.