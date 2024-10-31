Bengü ve Selim Selimoğlu Boşanıyor: 6 Yıllık Aşk Bitti

Daha önce de sahnede gözyaşlarına hakim olamayan Bengü, bu olayın ardından “Boşanıyor” söylentileriyle karşılaşmış, ancak bu iddiaları “Bir kadın mutluluktan ağlayamaz mı?” yalanlamıştı.

Çiftin boşanma süreciyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.