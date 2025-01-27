Banu Alkan'dan Taburcu Olduktan Sonra İlk Açıklama

Hastanede birkaç gün gözetim altında kalan sanatçı, tansiyon ve şeker değerlerinin normale döndüğünü, şu anda ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Banu Alkan, yaşadığı bu süreci değerlendirirken “Gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım ama çok şükür ki atlattım. Teğet diyorum ben buna, gerçekten de teğet geçti” diye konuştu.