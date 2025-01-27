Banu Alkan'dan Taburcu Olduktan Sonra İlk Açıklama
Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Banu Alkan, sevenlerini korkuttu. Taburcu edilen Alkan, beyin kanaması geçirmediğini, yüksek tansiyon ve dengesiz şeker nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyledi.
Kaynak: Kanal D
Türk sinemasının “Afrodit” lakaplı yıldızı Banu Alkan, geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği öne sürülen Alkan'ın yüksek tansiyon ve diyabet komplikasyonları nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı.
Ünlü oyuncu, yüksek tansiyon ve dengesiz şeker oranı nedeniyle fenalaştığını belirtti. Olay anını Magazin D’ye anlatan Alkan, “Yemek yerken fenalaştım, 13 şekerle 23 tansiyonla hastaneye kaldırıldım” diyerek zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.
Arkadaşlarıyla birlikteyken rahatsızlandığını söyleyen Alkan, “Yemek yerken fenalaştım ve arkadaşlarım 13 şekerle 23 tansiyonla hastaneye kaldırmışlar. Maalesef çok önemli bir tehlikeden geçtim. Bundan sonra başımıza en ufak bir şey gelmez. İnatçı bir tansiyon, asla inmiyor ve iki üç gün hastanede kaldım. Çıktım, evimdeyim” sözleriyle ifade etti.
Hastanede birkaç gün gözetim altında kalan sanatçı, tansiyon ve şeker değerlerinin normale döndüğünü, şu anda ise sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Banu Alkan, yaşadığı bu süreci değerlendirirken “Gerçekten çok büyük bir tehlike atlattım ama çok şükür ki atlattım. Teğet diyorum ben buna, gerçekten de teğet geçti” diye konuştu.