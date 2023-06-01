Babası Aşk-ı Memnu oyuncusu çıktı: Selena'nın Ceren öğretmeni Zeynep Aktuğ son haliyle şaşırttı
Bir döneme damga vuran Selena dizisinde İngilizce hocası Ceren karakterini canlandıran Zeynep Aktuğ, değişimiyle hayran bıraktı. Dizide rahat tavırlarıyla dikkatleri çeken bir canlandıran ünlü oyuncu, dizi bittikten sonra ortalarda görünmedi.
Selena dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Aktuğ, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak duruyordu. Sosyal medyada da son döneme kadar çok aktif olmayan oyuncu, oldukça merak edildi. Yıllar sonra ortaya çıkan Zeynep Aktuğ, güzelliği ve değişimiyle adeta büyüledi.
Zeynep Aktuğ, 2006-2009 yılları arasında ATV'de yayınlanan ve kadrosunda Sinem Kobal, Burak Keser, Zuhal Topal, Gizem Güven ve Ümit Erdim gibi oyuncuları bulunduran Selena dizisi ile uzun süre adından söz ettirmişti.
Aktuğ dizide kısa bir süre rol almış olsa da canlandırdığı karakterle izleyicilerin hafızasında yer etmeyi başardı. Ünlü oyuncu dizideki 'İngilizce öğrenip ne yapacaksınız Euro yoksa' repliğiyle oldukça konuşulmuştu.
Son dönemde sosyal medyayı aktif kullanmaya başlayan ünlü oyuncu Instagram'da yüksek takipçi kitlesine sahip.