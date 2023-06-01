Babası Aşk-ı Memnu oyuncusu çıktı: Selena'nın Ceren öğretmeni Zeynep Aktuğ son haliyle şaşırttı

Selena dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Zeynep Aktuğ, uzun süredir televizyon ekranlarından uzak duruyordu. Sosyal medyada da son döneme kadar çok aktif olmayan oyuncu, oldukça merak edildi. Yıllar sonra ortaya çıkan Zeynep Aktuğ, güzelliği ve değişimiyle adeta büyüledi.