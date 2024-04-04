Ayşe Hatun Önal 'Kocam' diyerek paylaştı, ortalık karıştı: Fotoğraftaki kişi ünlü oyuncunun eşi çıktı!

Ayşe Hatun Önal'a ateş püsküren Sarıoğlu, "O başkasının kocası, senin kocan değil. Sen şuan metressin. Ayşe Hatun Önal ile Mehmet Ali Çebi yıllar önce aşk yaşamıştı. Daha sonra Çebi, Selin Demiratar ile evlenmişti. Bunun bir usulü olmalı. Çebi'nin gidip boşanması lazım iki kişinin kocası olamazsın" dedi.