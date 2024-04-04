Ayşe Hatun Önal 'Kocam' diyerek paylaştı, ortalık karıştı: Fotoğraftaki kişi ünlü oyuncunun eşi çıktı!
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın "Kocam benim" notuyla paylaştığı kişinin, oyuncu Selin Demiratar'ın eşi olduğu ortaya çıktı.
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, önceki gün erkek arkadaşıyla fotoğrafını "Kocam benim seni çok seviyorum" notuyla paylaştı. Önal'ın paylaştıktan kısa bir süre sonra sildiği fotoğraftaki kişinin oyuncu Selin Demiratar'ın eşi olduğu ortaya çıktı.
‘Kalbe Ben’, ‘Çak Bir Selam’, ‘Güm Güm’, ‘Olay’, ‘Efsane’ gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Ayşe Hatun Önal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündemde.
Önal, 'Kocam benim' diyerek erkek arkadaşı ile bir karesini paylaştı. Söylemezsem Olmaz sunucularından Hande Sarıoğlu, Önal'ın paylaşımındaki kişinin Mehmet Ali Çebi olduğu ve 2020 yılında oyuncu Selin Demiratar ile evlendiğini söyledi.
Ayşe Hatun Önal'a ateş püsküren Sarıoğlu, "O başkasının kocası, senin kocan değil. Sen şuan metressin. Ayşe Hatun Önal ile Mehmet Ali Çebi yıllar önce aşk yaşamıştı. Daha sonra Çebi, Selin Demiratar ile evlenmişti. Bunun bir usulü olmalı. Çebi'nin gidip boşanması lazım iki kişinin kocası olamazsın" dedi.
Adanalı dizisiyle ünlenen Selin Demiratar'ın sosyal medya hesabında hala 'Çebi' soyadını kullandığı dikkatlerden kaçmadı.