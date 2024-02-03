Ayla'nın küçük oyuncusu Kim Seol'un son hali şaşırttı

Ayla filminde rol alan Kim Seol'un son halini görenler tanımakta güçlük çekti.

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Ayla'nın küçük oyuncusu Kim Seol'un son hali şaşırttı - Resim: 1

2017 yılında vizyona giren ve büyük ses getiren Ayla filminde 'Ayla' karakterini canlandıran Güney Koreli Kim Seol'un son hali merak ediliyor.

Yayınlandığı dönem gerçek hikayesiyle herkesi etkisi altına alan Ayla filmi bir çok ödüle layık görülmüştü.

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Ayla'nın küçük oyuncusu Kim Seol'un son hali şaşırttı - Resim: 2

Ayla filminde İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung-Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım gibi oyuncular yer almıştı.

Filmde Ayla karakterini canlandıran Kim Seol'un ise son hali merak ediliyor.

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Ayla'nın küçük oyuncusu Kim Seol'un son hali şaşırttı - Resim: 3

Şimdilerde 13 yaşında olan Kim Seol'un son hali sosyal medyada gündem oldu. Kim Seol'un genç bir kız olması herkesi duygulandırdı.

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Ayla'nın küçük oyuncusu Kim Seol'un son hali şaşırttı - Resim: 4

İşte Ayla karakterine hayat veren Kim Seol'un son hali...

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Ayla'nın küçük oyuncusu Kim Seol'un son hali şaşırttı - Resim: 5

AYLA FİLMİNİN KONUSU

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore'ye saldırdığında Birleşmiş Milletler'in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir.

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Ayla'nın küçük oyuncusu Kim Seol'un son hali şaşırttı - Resim: 6

Her şey, gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın (Süleyman Dilbirliği) gece vakti savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız çocuğunu bulmasıyla başlar.

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Ayla'nın küçük oyuncusu Kim Seol'un son hali şaşırttı - Resim: 7
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