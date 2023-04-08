Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu'nu görenler tanıyamadı: 'Ne olmuş sana böyle'
Gülse Birsel'in yazdığı, bir döneme damga vuran komedi dizisi Avrupa Yakası'nda Yaprak karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hale Caneroğlu yıllar sonra ortaya çıktı. Oyuncu son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncunun yıllar içindeki değişimi sosyal medyada gündem oldu.
Yayınlandığı dönemde çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan ve senaryosuyla herkes tarafından izlenen Avrupa Yakası'nın oyuncularının değişimleri gündem olmaya devam ediyor. Son olarak, dizide Yaprak karakterini canlandıran Hale Caneroğlu, değişimiyle görenleri hayrete düşürdü.
2016 yılında anne olan Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı ve kendine çok farklı bir meslek seçti. Bir dönem albüm de yapan Hale Caneroğlu'nun son halini görenler tanıyamıyor.
ARTIK BAMBAŞKA BİRİ
2013 yılında evlenen ve Arya adında bir kızı olan oyuncu hayatına yazar ve eğitmen olarak devam ediyor ve çeşitli organizasyonlarda motivasyon konuşmacılığı yapıyor.
Kızı Arya ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşan Hale Caneroğlu'nun eski halinden eser yok.