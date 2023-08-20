Aslıhan Gürbüz'den 'Merve Aksak' sorusuna beklenmedik çıkış

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin entrika kraliçesi Merve Aksak olarak hafızalara kazınan Aslıhan Gürbüz, "Oynadığın karakteri özledin mi" sorusuna beklenmedik bir yanıt verdi.

Aslıhan Gürbüz'den 'Merve Aksak' sorusuna beklenmedik çıkış - Resim: 1

Yahşi Cazibe, Ufak Tefek Cinayetler ve Kırmızı Oda gibi dizilerle hafızalara kazınan ve İstanbul'u terk ederek ekranlardan uzak kalmaya karar veren Aslıhan Gürbüz sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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Aslıhan Gürbüz'den 'Merve Aksak' sorusuna beklenmedik çıkış - Resim: 2

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve Aksak'ı olarak çok sevilen ve oyunculuğu başarılı bulunan Gürbüz hayranından gelen bir soruya beklenmedik tepki verince gündem oldu.

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Aslıhan Gürbüz'den 'Merve Aksak' sorusuna beklenmedik çıkış - Resim: 3

Bir hayranının 'Merve Aksak'ı özlediysen göz kırp' demesi üzerine cevap yazan Aslıhan Gürbüz herkesi şaşırttı.

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Aslıhan Gürbüz'den 'Merve Aksak' sorusuna beklenmedik çıkış - Resim: 4

Oyuncu takipçisine "Asla! Oynadım bitti vedalaştım, oynarken de o kadını sevmedim dedim defalarca ama işte anlayamadınız" yanıtını verdi.

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