Aslıhan-Arda Turan çiftinden kötü haber! Acı haberi doktor kontrolünde aldılar
Ünlü futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine giren Aslıhan Doğan Turan'ın üçüncü kez hamile olduğu gündeme gelmişti. "Kalabalık aile yaşamını seviyoruz" diyen Aslıhan Doğan ve Arda Turan doktora gidince kötü haberi aldı. Çift, bebeklerini kaybetti.
Ünlü futbolcu Arda Turan ile 2018 yılında dünyaevine giren Aslıhan Doğan Turan; ilk oğlu Hamza Arda'yı evlendiği yıl, ikinci oğlu Asil Aslan'ı ise 2020 yılında kucağına almıştı.
Mutlu evlilikleriyle dikkat çeken ünlü çiftten Aslıhan Doğan Turan, geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuğu düşündüklerini itiraf etmiş ve, "Kız çocuk istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.
Çiftin daha sonra ise 3. bebeği bekledikleri ortaya çıkmıştı.
RUTİN KONTROLDE ACI HABER
Aslıhan-Arda Turan çiftinin üçüncü kez anne baba olma hayali yarım kaldı. 2. Sayfa’nın özel haberine göre, 2 aylık hamile Aslıhan, gittiği rutin doktor kontrolünde bebeğini kaybettiğini öğrendi.