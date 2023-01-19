Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu

İş insanı Berkin Gökbudak ile evlenen Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

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Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 1

İş insanı Berkin Gökbudak ile dünya evine giren ünlü oyuncu Aslı Enver'in bebeğini kucağına almasına sayılı günler kaldı. Hamileliğine ilişkin soruları cevapsız bırakan Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

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Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 2

Ünlü oyuncu Aslı Enver 12 Kasım'da iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

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Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 3

Sessiz sedasız evliliği ile şaşırtan Aslı Enver'in hamile olduğu haberleri hızla yayıldı. Konuyla ilgili konuşmaya çekinen Aslı Enver "Çok yeni olduğu için konuşmak istemiyorum" demişti.

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Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu - Resim: 4

Ayaklı Gazete'nin haberine göre; Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.

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