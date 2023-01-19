Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
İş insanı Berkin Gökbudak ile evlenen Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
İş insanı Berkin Gökbudak ile dünya evine giren ünlü oyuncu Aslı Enver'in bebeğini kucağına almasına sayılı günler kaldı. Hamileliğine ilişkin soruları cevapsız bırakan Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.
Ünlü oyuncu Aslı Enver 12 Kasım'da iş insanı Berkin Gökbudak ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.
Sessiz sedasız evliliği ile şaşırtan Aslı Enver'in hamile olduğu haberleri hızla yayıldı. Konuyla ilgili konuşmaya çekinen Aslı Enver "Çok yeni olduğu için konuşmak istemiyorum" demişti.
Ayaklı Gazete'nin haberine göre; Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu.