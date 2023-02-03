Aşk yaşıyorlar iddiası: Hadise Galatasaray maçına Icardi için gitmiş!

"HADİSE, ICARDI'DEN HOŞLANMIŞ"

Canlı yayında Hadise ve Icardi arasındaki yakınlığı bir hafta önce öğrendiğini söyleyen Şancı, "Galatasaraylı bir futbolcunun eşinden öğrendim ve çok net bir şekilde söyledi. Hadise geçen haftalarda yakınlarına Icardi'den elektrik aldığını ve hoşlandığını söylemiş.