Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç detay ortaya çıktı! Bihter'in okuduğu kitabın konusu bakın neymiş

Dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği eşi İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu eder.