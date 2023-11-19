Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç detay ortaya çıktı! Bihter'in okuduğu kitabın konusu bakın neymiş

Türk televizyon tarihinin efsane dizisi Aşk-ı Memnu, hikâyesiyle konuşulmaya devam ediyor. Dizinin final bölümünde intihar eden Bihter karakterinin daha 19. bölümde okuduğu kitabın konusu görenleri epey şaşırttı.

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Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç detay ortaya çıktı! Bihter'in okuduğu kitabın konusu bakın neymiş - Resim: 1

Final yapmasının ardından yıllar geçse de tazeliği ve popülerliğini günümüzde de koruyan Aşk-ı Memnu dizisi hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

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Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç detay ortaya çıktı! Bihter'in okuduğu kitabın konusu bakın neymiş - Resim: 2

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı ve 79. bölümde trajik bir final yapan dizide Bihter karakterinin ölümü daha 19. bölümde ipucu olarak gösterilmiş.

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Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç detay ortaya çıktı! Bihter'in okuduğu kitabın konusu bakın neymiş - Resim: 3

Aşk-ı Memnu dizisinin 19. bölümünde Bihter'in elindeki kitap, R.R. Tolkien’in "Hurin'in Çocukları" isimli eseri.

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Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç detay ortaya çıktı! Bihter'in okuduğu kitabın konusu bakın neymiş - Resim: 4

Halit Ziya Uşaklıgil'in Aşk-ı Memnu eseri ve Tolkien'in bu eserinin ortak noktası gerçekten şaşırtıcı.

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Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç detay ortaya çıktı! Bihter'in okuduğu kitabın konusu bakın neymiş - Resim: 5

Her iki eserde de yasak bir ilişki yaşanıyor ve kadın karakter eserin sonunda intihar ediyor.

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Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç detay ortaya çıktı! Bihter'in okuduğu kitabın konusu bakın neymiş - Resim: 6

Dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği eşi İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu eder.

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Aşk-ı Memnu dizisindeki ilginç detay ortaya çıktı! Bihter'in okuduğu kitabın konusu bakın neymiş - Resim: 7
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