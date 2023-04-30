'Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ boşanıyor' iddiası
Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan ikilisinin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia edildi. 27 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren çiftin boşanmaya karar verdikleri iddia edildi.
1996 yılında nikah masasına oturan Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan çifti 27 yıldır gözlerinden uzak bir şekilde evliliğini sürdürüyordu.
Can adında bir çocukları bulunan çiftin aylardır aralarının bozuk olduğu ve boşanma aşamasında oldukları iddia edildi.
Günaydın yazarı Sonat Bahar’ın haberinde Arzum Onan'ın aylardır eşinden boşanmaya çalıştığı, hatta evleri ayırdıkları detayı yer aldı.
BOŞANMA DAVASI MI AÇTI?
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Muğla 1. sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Mehmet Aslantuğ’un 27 yıllık evliliğinde son dönemde sallantılar olduğu belirtildi.