Arzum Onan, boşanmanın ardından sessizliğini bozdu
Oyuncu Arzum Onan, 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ'la biten evliliği hakkında ilk kez konuştu.
Mehmet Aslantuğ’la 27 yıllık evliliği sona eren Arzum Onan, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği öncülüğünde düzenlenen ve kadınlarda meme ve yumurtalık kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmeyi amaçlayan “Kontrol sende cevabı gende” projesinin elçisi oldu.
Onan, etkinlik sonrasında biten evliliği hakkında konuştu.
Arzum Onan, “Şu dönem hiçbir şey kolay değil ama zaman, her şey bizim için, her şey güzel olacak. Alışıyorum” dedi.
Eski eşiyle arasının iyi olduğunu belirten Onan, “Mehmet ile aram hiçbir zaman kötü olmaz, olamaz. Birbirimizi çok seviyoruz. Biz görüşmüyor değiliz. Ortada oğlumuz Can var” diye konuştu.
Mehmet Aslantuğ ve Arzum Onan, 29 Mayıs’taki boşanma davasına el ele gelmiş, Beykoz Adliyesi’nden el ele ayrılmıştı. Boşanmanın ardından Mehmet Aslantuğ Instagram hesabından yayınladığı video ile şu açıklamayı yapmıştı.
Boşanmanın ardından Mehmet Aslantuğ Instagram hesabından yayınladığı video ile şu açıklamayı yapmıştı.
"Erkeklerin önemli bir kısmı can yakıyor. Bana göre kadınların da önemli bir kısmı can yakıyor. Kendi ilişkimden zinhar bağımsız söylüyorum. Çünkü ben bu fukaranın görüp, görebileceği çok zarif, çok asil, bir duyguyla bir muhatap ile 30 yıl geçirdim. Oraya saygım sonsuz. Ben oraya ihanet etmedim."
Boşanmayı isteyen tarafın kendisi olmadığının altını çizen Mehmet Aslantuğ, 'kolay olmadı' ifadelerini kullanmıştı:
"Sevgili Arzum, yorulduğunu biraz kendini bulmak istediğini belki incitmemek için sebeplerin çoğunu söylemese de ayrı bir eve çıkmak istediğini söylediğinde; sahiplendiğimi zannettiğim, üzerine titrediğimi zannettiğim, belki o titreme içinde bunalttığımı da görmediğim bu ilişkinin biricik kahramanını anlamak, onaylamak, saygı duymak zorundaydım. Kolay olmadı. Acı çektim, üzüldüm, aylarca kelimeler bulmaya çalıştım filan, filan, filan..."
Ünlü oyuncu, ayrı evlerde yaşama fikrinin ilişkilerini olumsuz etkilemesinden korktuğu için evliliği hukuken de bitirmeyi teklif ettiğini anlatmıştı:
"Bir tek şey istedim; bunu ayrı evlerde başaramayız, ayrı hayatlarda başaramayız. Bu çok eğilip, bükülür. Göz altındayız. Hukuken de bir sona varalım. Öyle bakalım. Dediğim sadece budur."
Mehmet Aslantuğ, kendisine yöneltilen sert eleştirilere de yanıt vermişti:
"'Bunu size yakıştıramadık', 'Bizi hayal kırıklığına uğrattını', 'Biz güvenimizi kaybettik' cümlelerinden hareketle bu sohbeti yapıyorum. Bu bir sorumluluk o yüzden... Yoksa meselenin öznesi olduğum için yada yarınıma yönelik bir şeyi düzeltmek için yapmıyorum bunu. Bir yılı aşkın bir süredir ortalama bir erkeğin 'madem öyle...' deyip, iştah ve şehvetle hayata sarılacağı yerleri nezaketle yönetiyorum. Kırıp dökmeden..."