'Arkadaş kurbanıyım' demişti: Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir kimdir?
Dilan Polat'ın ardından 3 yıl önceki eski ortağı fenomen Nez Demir'in de mal varlığına el konulmasının ardından Nez Demir kimdir sorusu merak ediliyor. İşte Nez Demir'in hayatı...
Nez Demir kimdir ve Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Dilan Polat'ın eski ortağı ve bir dönem yakın dostu olan Nez Demir'in güzellik merkezine soruşturma başlatıldı. Nez Demir kimdir? Dilan Polat'ın eski ortağı Nez Demir kaç yaşında, nereli?
NEZ DEMİR KİMDİR?
Nez Demir, 1987 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde doğdu. Baba tarafından aslen Rizeli olan Demir, Afyon Kocatepe Üniversitesi Pazarlama Bölümünü tamamladı. Bununla birlikte, İşletme Bölümü 2. Sınıf öğrencisidir.
Instagram üzerinden videolar çekerek paylaşımlar yaparak dikkat çekti. Ayrıca Nez Demir, oyunculuğa 2018'de Facia Üçlü adlı filmde başladı ve 2019'da vizyona giren O İş Bende ve Malazgirt 1071 filmlerinde de yer aldı.
Filmleri:
Malazgirt 1071 (Aka Hatun, 2021)
O İş Bende (2019)
Facia Üçlü (2018)
NE OLMUŞTU?
Dilan Polat ve Engin Polat, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla haftalardır Türkiye gündeminin birinci sırasında. Son olarak başsavcılık konuya dair açıklama yaparak ailenin mal varlığına el konulduğunu duyurdu.
Bu süreçte Polat'ın eski ortağı ve bir dönem yakın dostu olan Nez Demir'in güzellik merkezine de bu soruşturma sıçradı. Her ne kadar fenomen konuyla alakası olmadığını söylese de Nez Demir'in mal varlığına da el konuldu.
Fenomen sosyal medyada açıklama yaparak, şunları söyledi:
"Arkadaş kurbanıyım. Yeni şirketlerimin ismi geçen şirketlerle ilişkisi yok, 3 yıl önce olan ortaklıkta da bir sıkıntı yok. Devlet de diyor ki inceleyene kadar tedbirimi bir koyayım. Peki benim buradaki mağduriyetim ne olacak? Servetim yok, el koyulacak bir şeyim yok, böyle şeylerin içinde olmak bile onur kırıcı benim için."
"Ben bu incelemenin herkesten daha çok hızlı sonuçlandırılmasını istiyorum. Bana tedbir geldi 40 yıllık esnaf babama geldi, ben maaş ödüyorum, kira ödüyorum... Bütün yetkililere rica ediyorum, beni gözaltına da alabilirler, ifadeye de çağırabilirsiniz, koşa koşa gelirim lütfen."