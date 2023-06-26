Arka Sokaklar geri dönüyor: Ünlü isim artık kadroda olmayacak
Arka Sokaklar yeni sezonuyla geri dönüyor; hangi ünlü isim diziden ayrıldı?
17 yıldır Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, geçtiğimiz sene ara vermiş ve sonrasında bu süre uzamıştı.
Uzun zamandır akıbeti belli olmayan dizinin yeni sezonda aynı gün ve saatinde yayınlanacağı öğrenildi. Ancak merakla beklenen dizide Selin Komiser rolünü oynayan Oya Okar ekibe veda etti.
KANAL D'YE DEVREDİLDİ
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Arka Sokaklar dizisi geçen yıl yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle 638. bölümde yayınına ara vermiş ancak bu süre planlanandan daha uzun sürmüştü.
Yaşanan gelişmelerin ardından 17 sezon boyunca cuma akşamları seyirciyi ekran başına toplayan polisiye dizinin haklarını Kanal D'nin iç yapımlar ekibinin yönettiği D Media devralmıştı.