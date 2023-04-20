Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu son haliyle şaşırttı
2007 yılında FOX TV'de ekrana gelen Arka Sıradakiler dizisinde İbo karakterini canlandıran Fırat Çöloğlu, son haliyle görenleri şaşırtıyor.
Bir dönemin fenomen dizisi Arka Sıradakiler'in İbo'su yıllar sonra ortaya çıktı. Görenler şimdilerde eski liseli halinden eser kalmayan Çöloğlu’nu tanımakta zorlanıyor.
Arka Sıradakiler, yayınlandığı döneme damgasını vurarak reyting rekorları kırmıştı. Dizide, lise hayatları anlatılan arkadaş grubunun içerisinde yer alan İbo karakteri ise o dönem genç kızların sevgilisi haline gelmişti.
Ünlü oyuncunun son hali ise görenleri şaşırttı. Bir hayli değişmiş olan Çöloğlu'nu görenler tanımakta zorlandı.
14 Eylül 1986 yılında İstanbul'da doğan Çöloğlu, Beykent Üniversitesi mezunudur. Oyuncu üniversite eğitimin yanında bir de BASAD'ta oyunculuk eğitimleri aldı.