Arda Kural son halini paylaştı: Görenler inanamadı
Lise Defteri, Emret Komutanım, Eyvah Kızım Büyüdü dizileri ile hafızalara kazınan Arda Kural’ın son halini görenler gözlerine inanamadı.
"Yerli Leonardio DiCaprio" olarak anılan Arda Kural psikoz teşhisi konulmasının ardından bir süre tedavi gördü. Uzun süre ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren ve daha sonra yeniden gündeme gelen Kural’ın aldığı kilolar dikkat çekmişti.
Günden güne eriyen ünlü oyuncunun son halini görenler çok şaşırdı. 20 kilo veren Arda Kural’ı görenler “Sahalara hoş geldin” yorumunda bulundu.
Verdiği kilolar ile dikkat çeken ünlü ismin fotoğrafına takipçileri “Nasıl bu kadar kilo verdin”, “Sağlam zayıflamışsın”, “Baya zayıflamışsınız, artık kilo vermeyin”, “Bir dizide başrol bekliyoruz” yorumlarında bulundu.
İşte Arda Kural'ın o halleri: