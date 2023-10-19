"Annemi de öldürse babamı seviyorum" demişti! İşte Dilan Polat'ın babası Rıfat Doğu...

Polat, annesini öldürmesine rağmen babasını çok sevdiğini de yine gözyaşları içerisinde açıklamıştı. Fenomen ismin "Hastaneye de yatırsa, annemin de ölümüne sebep olsa ben babamı çok seviyorum. Belki de saçma geliyor sana da ama, seviyorum yani babam o benim" demişti.