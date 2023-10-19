"Annemi de öldürse babamı seviyorum" demişti! İşte Dilan Polat'ın babası Rıfat Doğu...
18 yıl önce annesinin babası tarafından öldürüldüğünü açıklayan Dilan Polat’ın babası gündem oldu. İşte Dilan Polat'ın babası Rıfat Doğu...
Dilan Polat, eşi Engin Polat'la birlikte zengin ve şaşaalı hayatlarını sosyal medya üzerinde paylaşarak sık sık gündeme geldi.
İkili, son dönemlerde ise kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla adlarından söz ettirdi.
Dilan Polat'ın son dönemde gündeme geldiği konuların ardından özel hayatı da merak ediliyor.
Instagram'da 6,8 milyon takipçisi bulunan Dilan Polat, 18 yıl önce annesinin babası tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.
O ANLARI GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI!
Dilan Polat'ın "Trafik kazasında kaybettim" dediği annesinin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Polat, yayınladığı bir video ile anlattıkları ile takipçilerini şoke etmişti.
ÇATIDAN ATLAYIP İNTİHAR EDECEKTİ!
Polat'ın babasının beyin tümörü rahatsızlığı olduğu ve rahatsızlığı sırasında bir atak geçirerek annesini bir anda silah ile öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Annesinin kanlar içinde yere yığıldığını anlatan Polat, ayrıca çatıdan atlamayı düşündüğünü de ve atlamak için hazırlanıp vazgeçişini de anlatmıştı.
Katarsis programına da katılan Polat, burada da hayat hikâyesinin detaylarını paylaşmıştı. Polat, annesinin ölümünden sonra erkek kardeşini bir ay emzirdiğini ve babası tarafından akıl hastanesine yatırıldığını da gözyaşları içerisinde anlatmıştı.
Babasının kendisine ait silahı olduğunu ve bazen Galatasaray maçlarında balkondan ateş ettiğini anlatan fenomen isim, sürekli babasına ağlayarak "baba kullanma silahı" dediğini de paylaştı.
Polat, annesini öldürmesine rağmen babasını çok sevdiğini de yine gözyaşları içerisinde açıklamıştı. Fenomen ismin "Hastaneye de yatırsa, annemin de ölümüne sebep olsa ben babamı çok seviyorum. Belki de saçma geliyor sana da ama, seviyorum yani babam o benim" demişti.
İşte Dilan Polat'ın beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybeden babası Rıfat Doğu.