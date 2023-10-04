'Ali Koç ve Nevbahar Koç boşanıyor' iddiası: 'Ali Koç, eşinin gönlünü almasını bilir'

KOÇ ÇİFTİ BOŞANIYOR MU

Cankurt'un yazısı şöyle:

“Sosyetedeki dedikoducular, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Nevbahar Koç'un evliliğini yine dillerine dolamış durumdalar! Her iki-üç yılda bir, birileri "Boşanıyorlar" diye ortaya bir bomba bırakıyor! Zaten sonu da gelmiyor.