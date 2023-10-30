'Aldatıldım' diyerek görüntüleri paylaştı: "Ulu orta yapılan ihanetin acısını sessizce çekecek kadar asil değilim"
Fenomen Esin Çepni YouTuber eşi Bilal Hancı'nın kendisini aldattığı anları ifşa etti. Sabaha kadar uyumadığını ve çok acı çektiğini söyleyen Çepni, "Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim" dedi.
YouTube'da milyonlarca takipçisi bulunan Kafalar Grubu'nun üyelerinden Bilal Hancı’nın bir gece kulübündeki görüntüleri gündem oldu.
Eşinin kendisine ‘ihanet ettiğini’ dile getiren Esin Çepni, Hancı'nın bir kadınla olan görüntülerini yayınladı.
Instagram hesabından paylaşım yapan Esin Çepni, şunları yazdı:
"ULU ORTA YAPILAN İHANETİN ACISINI SESSİZCE ÇEKMEM"
"Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse. Ulu orta yapılan ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim, isterseniz beni yargılayın."
"Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20-20 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun, göz göze dudak dudağa şarkılar söyleyecek kadar aşağılıklaşılmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin."
Çepni, eşi Bilal Hancı'nın başka bir kadınla olan görüntülerini paylaşmasının ardından, "Fiziksel ve ruhsal olarak iyi değilim. Biraz dinleneceğim bir süre" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bilal Hancı ise eşinin paylaşımlarıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
İşte o görüntüler...