"Aldatıldım" demişti: Burak Sergen ile Nihan Ünsal boşandı
Oyuncu Burak Sergen, 2021 yılında koronavirüsü atlattıktan sonra kendisinden yaşça küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile nikah masasına oturmuştu. Sergen'in üç ay sonra aldatıldığını iddia ederek açtığı boşanma davası sonuçlandı.
Burak Sergen, 4 Haziran 2021'de kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi Nihan Ünsal ile nikah masasına oturmuştu.
Ancak çift, Ekim 2021'de ihanet iddiasıyla ayrılmıştı. Burak Sergen, eşinin kendisini aldattığını iddia ederek boşanma davası açmış, Nihan Ünsal da bu iddialara karşı dava açarak cevap vermişti. Kısa süre içerisinde de Ünsal'ın, İzmirli iş insanı Özer Kocer ile fotoğrafları basına yansıdı. Davanın detayları gizlilik kararı devam ettiği için paylaşılmadı.
BOŞANDILAR
Çift, dün boşandı. Burak Sergen'in avukatı Uğur Sıtkı, "Müvekkilim Burak Sergen ile eski eşi Nisan Ünsal arasında süre gelen boşanma davası tarafların boşanması kararı ile sonuçlanmıştır. Kamuoyuna duyurulur" dedi. Oyuncu da bu açıklamayı sosyal medya sayfasında yer verdi.
NAFAKA İSYANI: HAPSE GİRMEKTEN KORKUYORUM
Oyuncu Burak Sergen ile 2018'de anlaşmalı olarak boşandığı Işıl Sergen arasındaki nafaka krizi sürüyor. 19 yıl süren evlilikten Cansın adında bir oğlu olan Burak Sergen, nafakayı ödemekte zorlandığını söylemişti. Bu duruma isyan eden Sergen, üç ay hapis cezası aldığını açıklayarak eski eşine tepki göstemişti.
"HASTALIĞIM SONRASI NAFAKAYI ÖDEYEBİLMEK İÇİN ÇALIŞTIM"
Oyuncu, Nisan 2021'de koronavirüse yakalanan ve 45 gün hastanede tedavi gören Burak Sergen, "Covid-19 döneminde ağır bir hastalık geçirdim. Buna rağmen yine setlere gittim. Sırf nafaka ödeyebilmek için çalıştım. Nafaka 70 bin TL'ye çıktığı için ödeyemedim. Çünkü ödeyecek durumum yok. Mahkeme kararıyla 20 bin TL'ye çekilirse ödeyeceğim, kaçmıyorum ki" diyerek sitemini dile getirmişti.