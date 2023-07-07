Akasya Durağı'nın çaycı Ali Kemal'i son haliyle şoke etti
Akasya Durağı dizisi bir döneme damga vuran unutulmaz yapımlar arasında yer alıyor. Oyuncuları arasında ünlü isimlerin yer aldığı dizide çaycı Ali Kemal’e Ateş Fatih Uçan hayat veriyordu. Yıllara meydan okuyan Uçan’ın son hali ağızları açık bıraktı. Ünlü ismin eşine yazdığı yorumlar dikkat çekti.
Fenomen dizilerden biri olan Akasya Durağı’nda çaycı Ali Kemal’e hayat veren Ateş Fatih Uçan bu rolüyle hafızalara kazındı. Esprili yaklaşımı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Uçan’ın son halini görenler çok şaşırdı.
2008-2012 yılları arasında yayınlanan komedi ve aile türündeki Akasya Durağı'nın oyuncuları arasında Aslı Altaylar, Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen gibi ünlü isimler yer alıyordu.
Dizide çaycı Ali Kemal’e hayat veren Ateş Fatih Uçan sevilen isimlerden biriydi.
Şimdilerde 45 yaşında olan Uçan sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.