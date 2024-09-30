Ajda Pekkan Konserinde Büyük Skandal! Sahnede Yuhalandı! Seyirciler Alanı Terk Etti

"BU AKŞAM YAŞADIKLARIMI BİR BİLSENİZ..."

Saat 22:00'ye geldiğinde bazı seyirciler konser alanını terk ederken, geri kalanlar Pekkan'ın sahneye çıkmasını beklemeye devam etti. Sahneye 1 saat geç çıkan Ajda Pekkan, seyircilere hitaben yaptığı konuşmada, "Değerli alkışlarınız için çok teşekkür ederim. Bu akşam yaşadıklarımı bilseniz, böyle olacağını tahmin etmemiştim. Beklediğinizi biliyorum ve bu nedenle gerçekten özür diliyorum." ifadelerini kullandı.