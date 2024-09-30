Ajda Pekkan Konserinde Büyük Skandal! Sahnede Yuhalandı! Seyirciler Alanı Terk Etti
Süperstar Ajda Pekkan'a sahnede protesto şoku! Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler konser alanını tek tek terk etti. Ajda Pekkan, "Böyle olacağını tahmin etmemiştim" diyerek seyirciden özür diledi.
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, Efes Antik Tiyatro'daki konserinde beklenmedik bir gecikme yaşadı. Planlanan saatten 1 saat geç sahneye çıkan Pekkan, yaşanan aksaklıklar nedeniyle seyircilerden özür diledi.
Konserin başlama saati 21:00 olarak belirlenmişti, ancak Pekkan, teknik sorunlar ve trafik sıkışıklığı sebebiyle zamanında ulaşamadı. Gecikme, izleyiciler arasında sabırsızlığa yol açtı ve sosyal medyada organizasyona yönelik eleştiriler arttı.
"BU AKŞAM YAŞADIKLARIMI BİR BİLSENİZ..."
Saat 22:00'ye geldiğinde bazı seyirciler konser alanını terk ederken, geri kalanlar Pekkan'ın sahneye çıkmasını beklemeye devam etti. Sahneye 1 saat geç çıkan Ajda Pekkan, seyircilere hitaben yaptığı konuşmada, "Değerli alkışlarınız için çok teşekkür ederim. Bu akşam yaşadıklarımı bilseniz, böyle olacağını tahmin etmemiştim. Beklediğinizi biliyorum ve bu nedenle gerçekten özür diliyorum." ifadelerini kullandı.