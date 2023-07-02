Afra Saraçoğlu, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu
Mert Ramazan Demir ile olan ilişkisini her defasında saklayan Afra Saraçoğlu, samimi görüntülerinin ardından sessizliğini bozdu. Havalimanında görüntülen Saraçoğlu ilk kez konuştu.
Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun dizi aşkı gerçek oldu.
Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu, "Arkadaşım" dediği Mert Ramazan Demir ile aşk yaşadıklarını bir türlü kabul etmiyordu.
Görüntülerin ardından ilk kez kameralar karşısına çıkan Afra Saraçoğlu ilişkisi hakkında konuşmaya çekindi.
Saraçoğlu "Özel hayatım hakkında konuşmayı sevmiyorum" derken, Gazete Magazin muhabirinin "İlişkinizi destekleyen ünlü isimler var" sözlerine ise "Teşekkür ederiz" yanıtını verdi.