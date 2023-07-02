Afra Saraçoğlu, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu

Mert Ramazan Demir ile olan ilişkisini her defasında saklayan Afra Saraçoğlu, samimi görüntülerinin ardından sessizliğini bozdu. Havalimanında görüntülen Saraçoğlu ilk kez konuştu.

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Afra Saraçoğlu, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu - Resim: 1

Yalı Çapkını dizisinde başrol oynayan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun dizi aşkı gerçek oldu.

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Afra Saraçoğlu, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu - Resim: 2

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu, "Arkadaşım" dediği Mert Ramazan Demir ile aşk yaşadıklarını bir türlü kabul etmiyordu.

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Afra Saraçoğlu, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu - Resim: 3

Görüntülerin ardından ilk kez kameralar karşısına çıkan Afra Saraçoğlu ilişkisi hakkında konuşmaya çekindi.

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Afra Saraçoğlu, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu - Resim: 4

Saraçoğlu "Özel hayatım hakkında konuşmayı sevmiyorum" derken, Gazete Magazin muhabirinin "İlişkinizi destekleyen ünlü isimler var" sözlerine ise "Teşekkür ederiz" yanıtını verdi.

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