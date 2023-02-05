Afra Saraçoğlu ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu: Gizli aşkı ortaya çıktı!
Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkını ile büyük bir çıkış yakalayan yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in adı, dizi başladığından beri partneri Afra Saraçoğlu ile anılıyordu. Sosyal medyada ortaya atılan bir iddiaya göre Mert Ramazan Demir kalbini başka bir güzele kaptırdı.
Son dönemlerde Şahmaran ve Yalı Çapkını dizileriyle kariyerinde büyük bir sıçrayış yaşayan ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir'in fenomen Ayşe Fatma Aslanpay ile aşk yaşadığı öne sürüldü.
Ayşe Aslanpay, kısa bir süre önce Aşk-ı Memnu dizisinin ve Survivor'ın yıldızı Batuhan Karacakaya ile aşk yaşamıştı.
Ayşe Aslanpay ve Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz aylarda bir dargın bir barışık ilişkilerini noktaladı.
Ayşe Aslanpay'ın şimdilerde Yalı Çapkını'nın başrolü Mert Ramazan Demir ile gizli saklı beraberlik yaşadığı konuşuluyor.